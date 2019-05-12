Начался ремонт автомагистрали Западная Европа - Западный Китай

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области приступили к ремонту автомагистрали Западная Европа - Западный Китай, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

На эти цели из республиканского бюджета выделено около 1 млрд 900 млн тенге. Работы проведут на трассе Алматы-Ташкент-Термез. В реконструкции нуждаются и 3 моста. Плохое состояние участка международного коридора специалисты связывают с увеличением грузопотока.

«Западная Европа - Западный Китай. В 2009-2015 годы реализация проекта была. На тот момент количество машин было от 6 до 7 тыс. в сутки. Сейчас увеличилось - 8600 ориентировочно, временами бывает до 9 тыс. доходит. Большегрузов у нас больше, в связи с этим просадки больше появляются», - пояснил Нурбол Мынжасаров, директор областного филиала АО «НК «Қазавтожол».