Начался рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Германию

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в немецкий Мюнхен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа визита Президента предусматривает участие в панельных дискуссиях Мюнхенской конференции по безопасности и проведение ряда двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, крупных германских компаний и представителями академических кругов.

В конференции ожидается участие около 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны, авторитетных экспертов в сфере международных отношений, представителей Еврокомиссии, депутатов Европарламента.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности состоится 14-16 февраля. По предварительной информации, открывать Конференцию будет Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Сегодня главы ряда государств подтвердили свое участие.

В ходе конференции планируется обсудить следующие темы: «Будущее ЕС и НАТО»; «Кибер-безопасность», «Вопросы здравоохранения»; «Торговые войны и санкции»; «Дезинформация, пропаганда и недостоверные (фейковые) новости»; «Роль Китая и отношения ЕС с Россией и США»; «Ситуация на Ближнем Востоке».

В целом, участие Главы государства в Мюнхенской конференции по безопасности станет важной вехой в продвижении инициатив нашей страны на мировой арене, укреплении имиджа Казахстана в качестве ключевого регионального игрока в миротворческой сфере, а также в значительной мере будет способствовать эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента РК в Германию в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Мюнхен в Германии.