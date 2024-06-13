Начался прием заявлений на компенсацию для пострадавших от паводков аграриев в Махамбетском районе

Во время паводка в районе пострадали около 100 крестьянских хозяйств, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

— В настоящее время принимаются заявки от владельцев крестьянски хозяйств. Была создана и начала свою работу специальная комиссия. Согласно закону, после полной осушки территории хозяйств будут продолжены соответствующие исследования и оценки, — рассказал аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

В оперштабе отметили, что во время паводка в Махамбетском районе подтопления населенных пунктов не было. А владельцам крестьянских хозяйств раздали уведомления о предстоящем паводке и возможном подтоплении территории. После чего весь домашний скот был отогнан в безопасные места.

Для защиты от паводка было построено более 100 километров защитных дамб. В Махамбетском районе имеется 17 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Жайык.

По данным на 13 июня 12:00 часов в Махамбетском районе уровень воды в реке Жайык держится на отметке 9 м 77 см.