РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:09, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Начался прием заявлений на компенсацию для пострадавших от паводков аграриев в Махамбетском районе

    Паводки Су тасқыны Атбасар
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Во время паводка в районе пострадали около 100 крестьянских хозяйств, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    — В настоящее время принимаются заявки от владельцев крестьянски хозяйств. Была создана и начала свою работу специальная комиссия. Согласно закону, после полной осушки территории хозяйств будут продолжены соответствующие исследования и оценки, — рассказал аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

    В оперштабе отметили, что во время паводка в Махамбетском районе подтопления населенных пунктов не было. А владельцам крестьянских хозяйств раздали уведомления о предстоящем паводке и возможном подтоплении территории. После чего весь домашний скот был отогнан в безопасные места.

    Для защиты от паводка было построено более 100 километров защитных дамб. В Махамбетском районе имеется 17 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Жайык.

    По данным на 13 июня 12:00 часов в Махамбетском районе уровень воды в реке Жайык держится на отметке 9 м 77 см.

    Теги:
    Атырауская область Сельское хозяйство Аграрии Компенсация Паводки в Казахстане Акимы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!