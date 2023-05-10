Начался прием представлений на соискание премий и грантов Президента Казахстана в области СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Президента Республики Казахстан информирует о начале приема представлений на соискание премий и грантов, а также на объявление Благодарности Главы государства в области СМИ в 2023 году. Представления необходимо направить до 31 мая, передает МИА «Казинформ».

Кандидатуры на соискание премий и грантов, а также творческие коллективы для получения Благодарности могут быть выдвинуты СМИ, творческими союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Каждое СМИ, творческий союз, общественное объединение, государственный орган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов. Гранты вручаются молодым журналистам в возрасте до 35 лет включительно.

Представление обладателя гранта на соискание премии допускается не раньше чем через 5 лет после вручения гранта.

Не допускается самовыдвижение кандидатов на соискание премий, грантов, а также творческих коллективов на получение Благодарности.

Представление на соискание премии или гранта (не более 2 страниц формата А4) направляется на официальном бланке СМИ, профессионального союза, общественного объединения, госоргана и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К нему прилагаются следующие документы:

- справка с места основной работы кандидата на соискание премии или гранта с указанием фамилии, имени, отчества и творческого псевдонима (при его наличии), а также занимаемой должности;

- копия удостоверения личности или паспорта кандидата на соискание премии или гранта;

- краткая характеристика творческой деятельности кандидата на соискание премии или гранта;

- список основных публикаций и их копий, аудио- и (или) видеоматериалы либо список интернет-ссылок на эти материалы.

Представление на объявление Благодарности(не более 2 страниц формата А4) с информацией о деятельности средства массовой информации направляется на официальном бланке профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К представлению прилагаются основные значимые публикации, аудио- и (или) видеоматериалы либо список интернет-ссылок на эти материалы.

К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года.

Материалы и документы, представленные на соискание премий, грантов и объявление Благодарности, возврату не подлежат.

Книги не рассматриваются в качестве материалов на соискание наград в области СМИ. Исключение составляют сборники статей, опубликованных в периодических изданиях.

Представления на соискание премий, получение грантов и объявление Благодарности Главы государства необходимо направить на имя председателя Общественной комиссии, заместителя Руководителя Администрации Президента – пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Р.С. Желдибая до 31 мая 2023 года по адресу: 010000, г. Астана, резиденция «Акорда».

Документы в бумажном виде отправляются по почте на вышеуказанный адрес либо принимаются через сектор служебной корреспонденции Общего отдела Администрации Президента, находящийся в здании «Үкімет үйі» (г. Астана, пр.Мәңгілік ел, 6), в рабочие дни с 09:00 до 15:30 (обеденный перерыв: с 13:00 до 14:30), в субботу с 10:00 до 11:00 часов.

Представления от государственных органов принимаются только в электронном формате по единой системе электронного документооборота, за исключением представлений, которые содержат приложения на электронном носителе (диск).

Контактные номера: +7 (7172) 74-40-81, 74-40-51.