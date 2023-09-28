Начался официальный визит Президента Казахстана в Германию

Начался официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках визита Глава государства проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление Президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

Фото: пресс-служба Акорды.

Фото: пресс-служба Акорды.