16:02, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6
Начался официальный визит Президента Казахстана в Германию
Начался официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В рамках визита Глава государства проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.
Кроме того, программа визита предусматривает выступление Президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.