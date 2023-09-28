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    16:02, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Начался официальный визит Президента Казахстана в Германию

    Начался официальный визит Президента Казахстана в Германию
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Начался официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В рамках визита Глава государства проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

    Кроме того, программа визита предусматривает выступление Президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

    Начался официальный визит Президента Казахстана в Германию
    Фото: пресс-служба Акорды.
    Начался официальный визит Президента Казахстана в Германию
    Фото: пресс-служба Акорды.
    Начался официальный визит Президента Казахстана в Германию
    Фото: пресс-служба Акорды.
    Теги:
    Президент
    Автор
    Ринат Дусумов
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