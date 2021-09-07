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    07:18, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Начался официальный визит министра иностранных дел Казахстана в Швейцарию

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    БЕРН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди находится в Швейцарской Конфедерации с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

    Казахстан и Швейцария намерены развивать взаимовыгодное, многоплановое сотрудничество по всему спектру двусторонних отношений. Таковым был основной лейтмотив переговоров главы МИД Казахстана М. Тлеуберди с вице-президентом, Федеральным советником (министр) иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

    «Швейцария является одним из важнейших политических и экономических партнеров Казахстана в Европе. Мы построили прочные отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах. Эти отношения подкрепляются надежным партнерством в обеспечении глобальной и региональной безопасности, динамичным торговым сотрудничеством, а также политическими и межличностными связями», - сказал М.Тлеуберди.

    Отметив интенсификацию контактов между высшим руководством Казахстана и Швейцарии и растущий взаимный интерес к укреплению двустороннего взаимодействия, стороны договорились и далее содействовать развитию межправительственных, межпарламентских и деловых связей. В этом контексте отдельное внимание уделено ходу подготовки предстоящего в ноябре т.г. официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию.

    В ходе обмена мнениями по международным вопросам стороны обсудили взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур. В повестку переговоров вошли региональные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, сотрудничество со странами Центральной Азии и управление водными ресурсами. Затронуты аспекты совместной работы по линии официальной помощи развитию, в частности, между казахстанским агентством международного развития KazAID и швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству «The Swiss Agency for Development and Cooperation».

    По итогам переговоров главы делегаций подписали два межправительственных соглашения о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений.

    Учитывая приоритетность экономической дипломатии во внешнеполитической повестке, министр М. Тлеуберди в тот же день провел встречи с руководителями крупных швейцарских компаний «Stadler Rail», «Ammann Group», «Sandoz», «KS Genetics», «Inoks Capital» и «Philip Morris International».

    Представив принимаемые меры по улучшению инвестиционного климата в РК, министр ознакомил швейцарских партнеров с новым инструментом стимулирования привлечения инвестиций – «Стратегическим инвестиционным соглашением».

    Большой потенциал развития торгово-экономического сотрудничества подтверждается заинтересованностью швейцарского бизнеса в реализации в Казахстане взаимовыгодных проектов в химико-фармацевтической и машиностроительной отраслях, сфере новых технологий и энергетики, АПК и финансовом секторе. Была отмечена роль и значение Швейцарии в качестве одного из крупнейших внешнеэкономических партнеров Казахстана. В 2020 году Швейцария заняла 3-е место по объему прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан, а по объему двусторонней торговли с нашей страной - 10-е место.

    В рамках визита были также подписаны меморандумы о сотрудничестве между АО НК «KazakhInvest» и швейцарскими компаниями по реализации инвестпроектов в отрасли АПК и машиностроения Казахстана.

    Казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел посетила специальную выставку в Бернском историческом музее, посвященную уникальным архивным материалам из истории казахской государственности. В музее также состоялась церемония подписания соглашения «Наследие тюркских народов Центральной Азии и Швейцарии» между Институтом востоковедения имени Р.Б. Сулейменова, Бернским историческим музеем и Бернским университетом.

    Теги:
    Сотрудничество Швейцария Политика МИД РК Внешняя политика Казахстана Мухтар Тлеуберди
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