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вчера 21:54
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Начался новый виток в развитии Казахстана – Мариям Абишева
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Важность инициатив, которые озвучил на заседании Мажилиса Парламента РК Президент страны, подчеркнула председатель ОО «Kazakhstan Innovations» Мариям Абишева. Депутат кокшетауского маслихата считает, что начался новый виток в развитии Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Глава государства поставил перед нами ряд жизненно важных задач. Анализируя все присходящее, можно сказать, что начался новый виток в развитии нашей страны. На заседании Мажилиса Парламента РК Президент страны Касым-Жомарт Токаев новым Премьер-Министром назначил Алихана Смаилова. Новое Правительство – это своевременная реакция на то, что произошло в начале нового 2022 года в Казахстане. Нельзя допустить усугубления ситуации, нарушения целостности страны и единства народа», - подчеркнула М. Абишева.
Среди поручений, озвученных Главой государства, особое внимание, по мнению спикера, уделено поддержке малого и среднего бизнеса.
«Президент страны показал полную решимость в реализации кардинальных мер по всем ключевым направлениям. Экономическая политика страны должна быть направлена на повышение благосостояния всех казахстанцев, и для этой цели предложено пересмотреть работу Банка развития Казахстана в пользу развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, Глава государства призвал крупный бизнес проявить социальную ответственность и инициировал открытие социального фонда «Қазақстан Халқына». Реализация столь масштабных задач действительно требует консолидации всего общества. Для этого мы все должны пересмотреть свои ценности и направить усилия на достижение единой цели – сохранение конституционного строя, единства и благополучия народа», - добавила общественный деятель.
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