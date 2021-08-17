Начался государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея начался с церемонии официальной встречи Президента Казахстана в Голубом доме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Главу нашего государства у входа встретил Президент Мун Чжэ Ин.

После того как прозвучали государственные гимны Казахстана и Южной Кореи, президенты обошли строй Почетного караула, поклоном поприветствовали флаги двух стран и представили друг другу членов официальных делегаций.

Касым-Жомарт Токаев оставил запись в Книге почетных гостей.

Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея город Сеул.

Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии. Программа государственного визита весьма насыщенна.







