Началось заседание высокого уровня Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В онлайн-формате началось заседание высокого уровня в ознаменование 75-годовщины ООН в рамках сессии Генеральной ассамблеи организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании выступят председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, председатель экономического и социального Совета ООН, председатель Совета Безопасности ООН. Далее по программе ожидаются выступления принимающей страны, государств-членов, государств-наблюдателей и Европейского союза.

Во встрече высокого уровня примут участие с видеообращениями и лидеры стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделает видеообращение на английском языке.

Предполагается, что в своих выступлениях Касым-Жомарт Токаев отметит реализацию повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, консолидацию усилий мирового сообщества в решении актуальных международных проблем, включая борьбу с коронавирусом, восстановление глобального экономического роста, противодействие терроризму, ядерное разоружение и нераспространение, изменение климата.

Согласно программе заседания, в мероприятии принимают участие более 180 стран.

Ожидается, что страны примут перспективную политическую декларацию, которая будет обсуждаться в рамках межправительственного процесса по теме «Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, в которой мы нуждаемся: подтверждение нашей коллективной приверженности многосторонности».

Как ранее сообщал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, Касым-Жомарт Токаев примет участие и в общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, которые состоятся 23 сентября.