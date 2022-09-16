САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ -Началось заседание Саммита Совета глав государств ШОС в узком составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Перед началом встречи в узком составе лидеры стран ШОС провели неформальную беседу.

Как сообщалось, Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в крупнейшем в Средней Азии туристическом центре «Silk Road». Затем Президент Казахстана вместе с другими главами государств осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар в комплексе «Вечный город». Как сообщается на сайте Президента РУ, на территории комплекса был устроен прием от имени Президента Республики Узбекистан. Затем в честь лидеров стран был дан салют.

Главы государств, принимающих участие в саммите ШОС в Самарканде, провели неформальную беседу.

В Конгресс-центре в Самарканде Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Фото: t.me/bort_01