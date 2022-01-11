Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания представит кандидатуру нового Премьер-Министра Казахстана. Касым-Жомарт Токаев выступит также с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах.

Во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня он внесет в Парламент предложения по новому составу Правительства.

«Все государственные органы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни. Завтра я внесу в Парламент предложения по новому составу Правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере», - сказал в понедельник во время сессии Касым-Жомарт Токаев.

Прямая трансляция заседания будет доступна казахстанцам на телеканале «Хабар 24».

Напомним, 5 января Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, где сообщил, что Премьер-Министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята Главой государства.

Согласно Конституции, отставка Премьер-Министра означает прекращение полномочий всего Правительства. Члены Правительства продолжают исполнять обязанности до формирования его нового состава. Исполняющим обязанности Премьер-Министра является Алихан Смаилов.