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Началось выступление Касым-Жомарта Токаева на Общих дебатах Генассамблеи ООН
20 Сентября 2022, 22:14

Началось выступление Касым-Жомарта Токаева на Общих дебатах Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В эти минуты Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пленарное заседание ранее открыл председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши.

Прямая трансляция выступления Президента доступна на телеканале Jibek Joly World с 21:45 по времени Астаны. Трансляцию можно посмотреть в эфире и на официальном сайте телеканала Jibek Joly по ссылке.

19 сентября Президент страны прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках своего визита Глава государства провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ.

Ранее сообщалось, что на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев переговорил с Королем Иордании Абдаллой II.

Также Глава государства провел двусторонние переговоры с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Фото:akorda.kz





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