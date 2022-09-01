Началось совместное заседание палат Парламента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана объявил открытой третью сессию Парламента седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 59 Конституции РК третью сессию Парламента седьмого созыва объявляю открытой», - заявил Глава государства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заседания выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.

Ранее сообщалось, что основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан накануне подписал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

В совместном заседании палат Парламента принимают участие 50 депутатов Сената и 100 депутатов Мажилиса, Премьер-Министр РК, руководители государственных органов, местных исполнительных органов. В мероприятии наряду с официальными лицами принимают участие и представители гражданского общества.