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    10:58, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Началось совместное заседание палат Парламента Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана объявил открытой третью сессию Парламента седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьей 59 Конституции РК третью сессию Парламента седьмого созыва объявляю открытой», - заявил Глава государства.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заседания выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.

    Ранее сообщалось, что основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

    Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан накануне подписал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

    В совместном заседании палат Парламента принимают участие 50 депутатов Сената и 100 депутатов Мажилиса, Премьер-Министр РК, руководители государственных органов, местных исполнительных органов. В мероприятии наряду с официальными лицами принимают участие и представители гражданского общества.
    Теги:
    Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Главная для mail.ru Парламент Президент
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