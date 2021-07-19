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Началось совещание по эпидемситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Президента РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июля 2021, 15:33
Началось совещание по эпидемситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы Акорды в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

«Проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства», - сказано в сообщении пресс-службы Акорды.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Глава государства заслушает отчет Правительства о мерах по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается принятие плана скоординированных действий, направленных на оздоровление общей ситуации в регионах и обеспечение здоровья граждан Казахстана.


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