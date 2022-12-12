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Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК

12 Декабря 2022, 10:47
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В расширенном заседании Правительства принимают участие Премьер-Министр РК, Государственный советник, руководство Администрации Президента, члены Правительства, акимы областей, Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

Ранее сообщалось, что на заседании рассмотрят отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.


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