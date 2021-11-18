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Началось расширенное заседание коллегии МИД РК с участием Касым-Жомарта Токаева
18 Ноября 2021 15:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Началось расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел РК. В коллегии принимает участие Глава государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Ранее пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщал , что повестка дня мероприятия включает приоритетные задачи внешней политики в современных условиях и актуальные вопросы международных отношений.
Также отмечалось, что в ходе коллегии обсудят итоги работы и планы дальнейшей деятельности внешнеполитического ведомства.
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