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Началось расширенное заседание коллегии МИД РК с участием Касым-Жомарта Токаева

18 Ноября 2021 15:04
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Началось расширенное заседание коллегии МИД РК с участием Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Началось расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел РК. В коллегии принимает участие Глава государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщал , что повестка дня мероприятия включает приоритетные задачи внешней политики в современных условиях и актуальные вопросы международных отношений.

Также отмечалось, что в ходе коллегии обсудят итоги работы и планы дальнейшей деятельности внешнеполитического ведомства.


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#МИД РК   #Президент Казахстана  
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