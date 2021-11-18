Началось расширенное заседание коллегии МИД РК с участием Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Началось расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел РК. В коллегии принимает участие Глава государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщал , что повестка дня мероприятия включает приоритетные задачи внешней политики в современных условиях и актуальные вопросы международных отношений.

Также отмечалось, что в ходе коллегии обсудят итоги работы и планы дальнейшей деятельности внешнеполитического ведомства.