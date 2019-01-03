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Началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Дениса Тена

3 Января 2019 11:25 156
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Началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Дениса Тена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

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Процесс проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы под председательством судьи Кеншилика Абдельдинова. Прокурором был зачитан обвинительный акт. По делу об убийстве известного фигуриста проходят три человека: Нуралы Киясов, Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева.

Напомним, на предварительных слушаниях 23-летняя подсудимая Жанар Толыбаева сообщила, что находится на шестом месяце беременности.

Помимо этого, представитель семьи Дениса Тена Нурлан Устемиров заявил, что в деле есть противоречия, и убийство можно назвать заказным. В связи с этим потерпевшая сторона просила суд отправить дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

Кроме того, стало известно, что уголовное дело возбуждено против двух участковых полицейских, которые находились вблизи места убийства.

Уголовное дело насчитывает 39 томов, по нему проходят 26 свидетелей. Первые слушания прошли 25 декабря 2018 года.

 

 

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Ключевые слова: Денис Тен, Алматы, судебный процесс,
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Автор:

Гульзат Сахова

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