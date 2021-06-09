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    15:27, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Начало свою работу расширенное заседание Совета АНК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана проходит с участием Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая заседание, Государственный секретарь подчеркнул, что XXIX сессия АНК детально и убедительно показала, что в современном мире успех социально-экономического развития напрямую зависит от единства народа, межэтнического согласия и межконфессиональной гармонии.

    «Елбасы привел впечатляющие данные, свидетельствующие о громадном шаге Казахстана за годы Независимости в различных отраслях и сферах жизни. Например, за годы независимости внутренний валовый продукт на душу населения увеличился в 13 раз. Население превысило отметку 19 млн человек. Продолжительность жизни увеличилось до 73,5 года. В нашу экономику пришло 365 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. В наличии более 90 млрд долларов международных резервов. Построено более 13 тысяч км автомобильных и 2,5 тысяч железных дорог», - рассказал Крымбек Кушербаев.

    «Мы всегда должны об этом помнить: мир и покой внутри страны, высокая международная репутация, доверие инвесторов и экономический рост - все это неотъемлемые и взаимосвязанные элементы формулы единства Нурсултана Назарбаева», - добавил государственный секретарь.

    Отметим, что в мероприятии принимают участие заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом Марат Азильханов, заместители Председателя Ассамблеи народа Казахстана Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев, депутаты Мажилиса Парламента РК, руководители центральных и местных исполнительных органов, члены Совета АНК, общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции.


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