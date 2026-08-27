Начало рабочего дня в госорганизациях Ташкента хотят перенести на час раньше

В столице Узбекистана обсуждают изменение графика работы государственных учреждений. Власти считают, что это поможет снизить нагрузку на дороги в часы пик и улучшить доступность госуслуг для жителей, передает агентство Kazinform.

Хокимият (городская администрация) Ташкента вынес на общественное обсуждение предложение установить для городских и районных хокимиятов, городских управлений и подведомственных организаций рабочий график с 8:00 до 17:00.

При этом продолжительность рабочего дня при этом не изменится — сотрудники просто будут начинать и заканчивать работу на час раньше.

Как отмечают в хокимияте, многие социальные учреждения, государственные организации и предприятия Ташкента уже работают с 8:00. Поэтому власти считают целесообразным синхронизировать с ними график работы городской администрации и подведомственных служб.

Ожидается, что новый режим позволит быстрее координировать работу разных ведомств и оперативнее оказывать услуги горожанам.

Согласно анализу и моделированию транспортных потоков, проведенным Центром организации дорожного движения, изменение времени начала рабочего дня может снизить нагрузку на дороги в утренний час пик.

Вместе с графиком работы планируется скорректировать и время обеденного перерыва. Это должно помочь равномернее распределить в течение дня транспортные потоки и нагрузку на объекты общественного питания.

Если инициатива получит поддержку по итогам общественного обсуждения, ее направят на согласование профсоюзным организациям.

Напомним, ранее власти Узбекистана на один день перенесли начало рабочего дня в госорганизациях.