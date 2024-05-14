Начальника колонии задержали в Алматинской области

Прокуратура Алматинской области в ходе проверки выявила серьезные нарушения в исправительных учреждениях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, заключенные использовали мобильные телефоны для осуществления онлайн-покупок, оформления кредитов и участия в азартных играх через букмекерские конторы и онлайн-казино. Общий оборот денежных средств составил более 3 млрд тенге.

- Используя мобильные устроиства, осужденные учреждения №10 торговали как запрещенными, так и разрешенными предметами прямо в стенах учреждения. Прокуратурой Алматинской области проведено досудебное расследование по статье 361 части 2-1 УК. Приговором Илийского районного суда трое сотрудников учреждения осуждены к различным мерам наказания, - отметили в надзорном органе.

Кроме того, прокуратурой области начаты досудебные расследования по статье 361 части 2-1 УК в отношении сотрудников учреждения №12 и №57, начальник учреждения №57 взят под стражу.