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    13:17, 14 Май 2024 | GMT +6

    Начальника колонии задержали в Алматинской области

    арест
    Фото: freepik.com

    Прокуратура Алматинской области в ходе проверки выявила серьезные нарушения в исправительных учреждениях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, заключенные использовали мобильные телефоны для осуществления онлайн-покупок, оформления кредитов и участия в азартных играх через букмекерские конторы и онлайн-казино. Общий оборот денежных средств составил более 3 млрд тенге.

    - Используя мобильные устроиства, осужденные учреждения №10 торговали как запрещенными, так и разрешенными предметами прямо в стенах учреждения. Прокуратурой Алматинской области проведено досудебное расследование по статье 361 части 2-1 УК. Приговором Илийского районного суда трое сотрудников учреждения осуждены к различным мерам наказания, - отметили в надзорном органе.

    Кроме того, прокуратурой области начаты досудебные расследования по статье 361 части 2-1 УК в отношении сотрудников учреждения №12 и №57, начальник учреждения №57 взят под стражу.

    - Выявленные факты свидетельствуют о продолжающихся нарушениях в уголовно-исполнительной системе, в том числе с участием самих сотрудников учреждения. Расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК иная информация разглашению не подлежит, - добавили в прокуратуре.

    Теги:
    Пенитенциарная система Регионы Борьба с преступностью Криминал Прокуратура Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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