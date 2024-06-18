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    10:10, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Начальник колонии задержан в Акмолинской области

    колония, тюрьма, забор, колючая проволока, дуис, куис, заключенные
    Фото: freepik.com

    По подозрению в мошенничестве задержан начальник учреждения № 4 города Степногорска подполковник юстиции Асылхан Биттугулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В пресс-службе ДУИС по Акмолинской области информацию подтвердили.

    - Начальник учреждения № 4 города Степногорска подполковник юстиции Асылхан Биттугулов был задержан сотрудниками ГСБ ДУИС по Акмолинской области совместно с УСБ департамента полиции Акмолинской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 УК РК (Мошенничество), - сообщили в ведомстве. 

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

    Теги:
    Степногорск Мошенничество Минюст Регионы Казахстана Пенитенциарная система Задержания Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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