Начальник колонии задержан в Акмолинской области

По подозрению в мошенничестве задержан начальник учреждения № 4 города Степногорска подполковник юстиции Асылхан Биттугулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе ДУИС по Акмолинской области информацию подтвердили.

- Начальник учреждения № 4 города Степногорска подполковник юстиции Асылхан Биттугулов был задержан сотрудниками ГСБ ДУИС по Акмолинской области совместно с УСБ департамента полиции Акмолинской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 УК РК (Мошенничество), - сообщили в ведомстве.