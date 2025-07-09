Начались учения «Тарлан-2025»: Казахстан и Азербайджан усиливают военное сотрудничество

В Азербайджане начались совместные летно-тактические учения «Тарлан-2025» с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана, направленные на повышение эффективности применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Церемония открытия началась с минуты молчания в память о военных, павших за Родину. Затем прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана как символ единства и взаимоуважения между двумя братскими странами.

Фото: Министерство обороны Азербайджана

Руководители учений подчеркнули важность совместных операций для укрепления региональной безопасности и развития двустороннего военного партнерства. Им была дана высокая оценка военными ведомствами обеих стран, а также поставлены амбициозные цели на будущее.

После торжественной части личный состав приступил к выполнению поэтапных задач в рамках утвержденного сценария. В центре внимания находятся тактическое взаимодействие, разведка и оперативное управление с использованием БПЛА.

Фото: Министерство обороны Азербайджана

Учения продлятся до 10 июля и станут важным шагом в развитии оборонных связей между Казахстаном иАзербайджаном.

По мнению военных экспертов, учения «Тарлан-2025» предоставляют обеим сторонам возможность обменяться опытом, отработать совместные тактические действия и выработать стандарты взаимодействия в условиях современного боя, где дроны становятся незаменимым инструментом.

Фото: Министерство обороны Азербайджана

Эти учения организованы согласно Плану сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Азербайджана. В сентябре ведомства двух стран подписали план сотрудничества на 2025 год.

Отметим, это не первые контакты между странами. Ранее в апреле в Актау прошли штабные переговоры первого заместителя — начальника главного штаба ВМС РК Каната Ниязбекова и начальника штаба ВМС Азербайджана Теймура Муршудова.

Спустя несколько дней делегация во главе с командующим Десантно-штурмовыми войсками Казахстана генерал-майором Алмазом Джумакеевым посетила воинские части коммандос и спецназа Азербайджана.

В сентябре Силы специального назначения Казахстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана и Пакистана проведут в Азербайджане совместную подготовку к многонациональным учениям «Безграничное братство-IV», которые нацелены на повышение уровня взаимодействия между армиями дружественных стран и укрепление региональной безопасности.