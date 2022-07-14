14 Июля 2022 13:42

Начались мошенничество и откровенное хищение - Президент о проекте «Артспорт»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию вокруг проекта «Артспорт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «Артспорт» Преиздент назвал инициативой для развития способностей подрастающего поколения.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на дополнительное спортивное и творческое образование были выделены средства в рамках государственного заказа. Благодаря мерам, по словам Президента, увеличилось количество детей, посещающих кружки и секции до 70%.

«Однако в год запуска проекта («Артспорт» - прим.) был допущен ряд недочетов. То есть были ошибки, связанные с финансовым вопросом и работой соответствующего портала «Артспорт». Начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

«Родители отдали своих детей сразу в несколько кружков. К сожалению, такие неправильные действия перекрывают дорогу другим детям. Необходимо исправить все недостатки и продолжить это благое начинание», - заявил Глава государства.

Как добавил Касым-Жомарт Токаев, акиматы и маслихаты обеспокоены тем, что бюджетных средств, выделяемых на дополнительное образование, может не хватить.

«Средства, вложенные в образование, должны стать главными инвестициями для государства. Это очень важный вопрос. В конечном счете, единственный путь развития - это сфера знаний. Поэтому от этого точно никто не проиграет. Правительство и акимы должны совместно с общественностью совершенствовать проект», - поручил Касым-Жомарт Токаев.