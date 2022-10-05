КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Началась встреча Президента с общественностью Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на пресс-службу Акорды.

«Карагандинская область – не только географический, но и индустриальный центр нашей страны. В регионе много горно-металлургических и угледобывающих производств, играющих важную роль в развитии экономического потенциала Казахстана. Здесь производится треть угля и около половины меди нашей республики, более 85% стали и 100% плоского проката. Область является локомотивом промышленного сектора страны. Регион динамично развивается и сохраняет стабильный рост во всех отраслях экономики», - сказал Президент РК.

«В общем объеме промышленного производства области доля обрабатывающего сектора составляет 80%. По этому показателю регион находится на лидирующих позициях по стране

Вместе с тем в данном направлении область располагает хорошими возможностями для развития. В июле текущего года на расширенном заседании Правительства я говорил о необходимости более предметной работы по формированию пула инвестиционных проектов в обрабатывающей отрасли.

Диверсификация отечественной экономики приобретает еще большую актуальность с учетом сложной геополитической ситуации и нестабильной мировой экономической конъюнктуры», - отметил Глава государства.

«Задача государства – создать благоприятные условия для увеличения производства товаров средних и верхних переделов.

В Карагандинской области на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» и индустриальной зоны «Saran» уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия. Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия.

Поэтому Правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны «Saran», - сказал Касым-Жомарт Токаев.













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