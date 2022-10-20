РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:51, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Началась рабочая поездка Президента в Жетысускую область

    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня началась рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в область Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    В настоящее время Глава государства проводит встречу с общественностью региона.

    Напомним, 4 мая Указом Главы государства в Казахстане были образованы три новых региона - Жетысуская, Абайская и Улытауская, а также перенесен административный центр Алматинской области.

    Фото: Кадр из видео.


    Теги:
    Президент Казахстана Жетысуская область Главная Президент
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!