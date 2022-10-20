Началась рабочая поездка Президента в Жетысускую область

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня началась рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в область Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

В настоящее время Глава государства проводит встречу с общественностью региона.

Напомним, 4 мая Указом Главы государства в Казахстане были образованы три новых региона - Жетысуская, Абайская и Улытауская, а также перенесен административный центр Алматинской области.

Фото: Кадр из видео.