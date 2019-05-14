Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 23 °С
USD 379.43 EUR 426.40
RUB 5.81 CNY 55.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Началась рабочая поездка Главы государства в Кызылординскую область

14 Мая 2019 10:36 391
Поделиться:
Началась рабочая поездка Главы государства в Кызылординскую область

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Началась рабочая поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

Новости по теме

Президент РК посетил многопрофильную детскую больницу в Кызылорде
Глава государства - о развитии Байконура: Нужно в кратчайшие сроки создать СЭЗ Президент РК поручил оперативно решить вопросы ремонта гидроузла, модернизации ТЭЦ Кызылорды

«В ходе визита Президент посетит промышленные предприятия, социальные и культурные объекты, ознакомится с планами развития региональной инфраструктуры, встретится с представителями общественности и трудовыми коллективами», - написал Берик Уали на своей странице в Фейсбуке.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Кызылординская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив