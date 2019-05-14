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Началась рабочая поездка Главы государства в Кызылординскую область
14 Мая 2019 10:36 391
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Началась рабочая поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.
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«В ходе визита Президент посетит промышленные предприятия, социальные и культурные объекты, ознакомится с планами развития региональной инфраструктуры, встретится с представителями общественности и трудовыми коллективами», - написал Берик Уали на своей странице в Фейсбуке.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Кызылординская область,
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