Началась рабочая поездка Главы государства в Кызылординскую область

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Началась рабочая поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«В ходе визита Президент посетит промышленные предприятия, социальные и культурные объекты, ознакомится с планами развития региональной инфраструктуры, встретится с представителями общественности и трудовыми коллективами», - написал Берик Уали на своей странице в Фейсбуке.