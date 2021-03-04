Началась продажа билетов на первые международные рейсы из аэропорта Туркестана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Началась продажа билетов на первые международные рейсы из аэропорта города Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

21 марта 2021 года авиакомпания «Fly Arystan» (группа компании «Эйр Астана») планирует выполнить первый международный рейс по маршруту Туркестан – Стамбул – Туркестан.

Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа А-320 с частотой 2 рейса в неделю (пятница, воскресенье) с поэтапным увеличением до 7 рейсов (ежедневно) в неделю.

Стоимость билетов начинается от 39 999 тенге.

Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что отечественные авиакомпании планируют открытие международных рейсов из аэропорта города Туркестана.

В марте 2021 года ожидается, что авиакомпания «Эйр Астана» начнет выполнение 7 рейсов в неделю (ежедневно) между городами Туркестан и Стамбул. Также авиакомпания «SCAT» планирует начать выполнение 2-х рейсов в неделю по маршруту Туркестан – Стамбул.