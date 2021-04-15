Началась посадка 350 тысяч деревьев в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие меры принимаются в Алматы, чтобы вернуть ему статус самого зеленого города, рассказал глава мегаполиса Бакытжан Сагинтаев во время онлайн-презентации «Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава города, главная цель - создать удобный для жизни город, а планы развития определены Стратегией «Алматы-2050». Первый и основной приоритет – «Зеленый город».

Проведение инвентаризации показывает, что в городе насчитывается 2,6 млн деревьев, однако 23% деревьев находятся в ослабленном и аварийном состоянии. Старые деревья находятся в районах, откуда начиналось развитие города, – Турксибский, Жетысуский, Алмалинский и Бостандыкский.

«Обеспеченность зелеными насаждениями на одного человека составляет 7,7 квадратных метров, хотя всего год назад данный показатель составлял 4,6 квадратных метров, нормой же является не менее 10 квадратных метров», – отметил Бакытжан Сагинтаев. Работа в данном направлении продолжается.

Экология и озеленение являются самыми чувствительными точками для горожан. Руководством города уже принят ряд мер для возвращения статуса зеленого и всеми узнаваемого города. Так, в сентябре 2019 года была объявлена программа «Жасыл Алматы», главной целью которой является не просто восстановление, а развитие зеленого фонда города.

В 2020 году высажено рекордное количество зеленых насаждений – 282 тысячи саженцев. В основном посадки проводились в Алатауском – 187 тысяч, Турксибском – 46 тысяч и Медеуском - 21 тысяч районах.

Начата посадка 350 тысяч деревьев в этом году. В весенний период будет высажено 50 тысяч деревьев, основные посадки будут в осенний период, так как это наиболее благоприятное время.

Вместе с большими планами по озеленению и кардинально поменялась сама политика озеленения.

Переход от бесконтрольных посадок к осуществлению ухода за деревьями – лечению зеленого фонда и поддержанию биоразнообразия. Для полива зеленых насаждений Алматы построены новые скважины, инвентаризована арычная сеть.

С изменением подходов в озеленении запущена акция «Зеленый двор». Каждый житель под присмотром специалистов может посадить деревья у себя во дворе или вдоль дороги. Только за эти выходные высажено 600 деревьев. Аким города выразил благодарность алматинцам за их активное участие. Подобные акции будут продолжены.