Началась ли вакцинация алматинцев в ТРЦ, ответил аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилась информация о начале вакцинации в одном из ТРЦ. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил, что по этим объектам вакцины еще не завозили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет, никто еще не принимает. По ТРЦ вакцины еще не завозили. Мы сейчас отрабатываем, потому что нужно определять место, устанавливать столы, стулья. Это займет несколько дней. У нас также задействованы крупные строительные компании, которые помогают нам сделать разделительные боксы, еще какие-то необходимые вещи. Мы пока будем отрабатывать 21 тысячу доз в рамках тех групп населения, о которых я говорил... Когда поступит большая партия доз, мы будем наготове», - ответил аким.

Ранее аким заявил, что 1 апреля в город привезли 21 850 доз вакцины. Он добавил, что в течение трех месяцев, апрель, май, июнь, ежемесячно для Алматы будут выделять квоту 250 тысяч доз. В апреле в Алматы развернут 250 пунктов вакцинации.



