Началась церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева

26 Ноября 2022, 10:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во Дворце независимости началась торжественная церемония инаугурации Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зал, где проходит торжественная церемония, внесли Государственный флаг РК, Штандарт Президента РК.

В церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева принимают участие члены Правительства, депутаты Парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, а также другие приглашенные гости.

Во время мероприятия председатель Центральной избирательной комиссии вручит вновь избранному Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента Республики Казахстан.

Церемония транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

Накануне в Министерстве иностранных дел сообщили, что главы других стран не будут присутствовать на инаугурации Президента РК.