Начала стрелять в 49 лет: как учитель из ВКО стала чемпионкой Игр кочевников

Еще два года назад Аяш Кабдолла только училась стрелять из лука, а сегодня 51-летняя учительница с 30-летним стажем — победительница VI Всемирных игр кочевников. О своем пути в большой спорт она рассказала корреспонденту Kazinform.

На VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане турнир по традиционной стрельбе из лука собрал 196 спортсменов из 52 стран.

Аяш Кабдолла завоевала золото в стрельбе по мишени «Пута» с дистанции 60 метров.

— Аяш, поздравляем с победой! Уже успели осознать, что стали чемпионкой Игр кочевников?

— Пока еще эйфория. Я очень счастлива. Здесь собрались сильнейшие спортсмены, и борьба была серьезной. Среди женщин особенно сильными были лучницы из Малайзии, Кыргызстана, Якутии. В финале моей соперницей стала представительница Кыргызстана, многократная чемпионка мира. Она занимается стрельбой из лука уже около десяти лет, а я — всего два года.

Конечно, понимала, насколько опытная у меня соперница. Но старалась сосредоточиться на своей стрельбе.

Еще очень впечатлило гостеприимство Кыргызстана. Нас замечательно приняли, поэтому от этих Игр останутся самые теплые воспоминания.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

— Особенно удивительно, что в стрельбу из лука Вы пришли только в 2024 году. Причем спортивную карьеру, насколько я понимаю, вообще не планировали?

— Совершенно не планировала. Все получилось практически случайно. Для областных соревнований нужны были пары — мужчина и женщина. Муж занимался стрельбой из лука и предложил мне выступить вместе с ним.

До соревнований оставалась всего неделя. Он начал меня учить. Тогда дистанция была 15 метров — это относительно простой вид стрельбы. Я тренировалась всего неделю, и мы поехали на соревнования.

Фото: из личного архива Аяш Кабдоллы

— И первый же старт оказался победным?

— Да, мы с мужем сразу заняли первое место. Наверное, именно тогда все и началось. Мне понравилось стрелять, появился азарт, захотелось заниматься дальше.

Потом я уже стала тренироваться каждый день. После работы занималась домашними делами и обязательно находила время для стрельбы. Семья, дети, внуки — все это, конечно, никуда не исчезло, но тренировки стали частью моей жизни.

Сначала участвовала в небольших соревнованиях, затем стала чемпионкой Восточного Казахстана, вышла на республиканский уровень. В прошлом году выступила на Кубке мира в Ульсане, в Южной Корее, и заняла первое место.

Тогда я еще не была в составе национальной сборной.

А теперь — Игры кочевников. И если когда-то я начинала с 15 метров, то здесь стреляла уже с 60.

Фото: из личного архива Аяш Кабдоллы

— Вы 30 лет проработали учителем. Не возникало мысли, что начинать серьезно заниматься спортом уже поздно?

— Нет. В садақ ату нет возрастных ограничений. Это универсальный спорт. Мне кажется, моя история как раз показывает, что человек не должен сам ставить себе рамки.

Возраст — не причина отказываться от того, что тебе интересно. Если есть желание, можно попробовать.

Фото: из личного архива Аяш Кабдоллы

— Но в этом году нужно было еще попасть в национальную сборную. Насколько сложным оказался отбор?

— Летом в Казахстане проходил отбор — Лига чемпионов. Я заняла второе место и получила возможность выступать в составе сборной.

И могу сказать, что пройти отбор внутри Казахстана иногда сложнее, чем потом выступать на международных соревнованиях. У нас очень сильные лучники, серьезная конкуренция. Чтобы получить возможность представлять страну на Кубках мира, Играх кочевников и других крупных турнирах, сначала нужно доказать свое право здесь.

— Стрельба из лука у вас вообще стала семейным видом спорта. Муж — чемпион Казахстана, сноха Ажар Рахметқызы — член национальной сборной. Кто теперь кого тренирует?

— Мы все друг друга поддерживаем. Муж занимается стрельбой из лука, он чемпион Казахстана. Ажар выступает за национальную сборную. Мы с ней постоянно тренируемся вместе.

Вообще вся семья вовлечена. Есть мама мужа, дети, внуки. Все нас поддерживают. Сын помогает финансово, можно сказать, выступает нашим спонсором. А муж сам изготавливает стрелы для меня и Ажар.

Без поддержки семьи, думаю, мне было бы намного сложнее добиться таких результатов.

Фото: из личного архива Аяш Кабдоллы

— А однажды семейная история дошла до того, что вы с Ажар встретились в финале Кубка Казахстана. Как свекровь и сноха выясняли, кто сильнее?

— Это было в Караганде. Мы обе дошли до финала и должны были бороться друг против друга. Но какого-то настоящего соперничества между нами не было. Мы ведь каждый день вместе тренируемся.

В итоге решили сыграть в «су-ли-фа». Ажар сама сказала: «Мама, пусть победа будет вашей».

Конечно, на соревнованиях каждая показывает свой результат, но между собой мы не соперницы. Мы одна команда.

— Ажар сейчас возглавляет областную Федерацию, сама тренирует детей. Насколько активно традиционная стрельба из лука развивается в Восточном Казахстане?

— Интерес большой. Сейчас у Ажар 32 воспитанника. Есть ученики и тренеры во всех районах области. В Глубоковском районе нас очень хорошо поддерживают.

Но остается большая проблема — нам негде полноценно тренироваться.

— Еще в 2024 году в интервью Kazinform Ажар рассказывала о нехватке подходящего помещения для занятий в Усть-Каменогорске. Получается, эта проблема так и не решена?

— К сожалению, нет. Ажар пыталась открыть собственный зал в Усть-Каменогорске. Он проработал всего около шести месяцев. Только аренда составляла примерно 600 тысяч тенге в месяц, плюс кредит и другие расходы. В какой-то момент ей уже приходилось вкладывать собственные деньги.

Но мы хотели развивать именно спорт, готовить спортсменов, а не просто открыть коммерческий тир. Ажар поняла, что одновременно заниматься бизнесом и развивать спорт очень сложно. В итоге зал пришлось закрыть.

Фото: из личного архива Ажар Рахметкызы

— Где тогда вы готовитесь к чемпионатам?

— В основном на улице. После того как мы остались без своего зала, договорились с ДЧС и какое-то время тренировались у них. Потом этот зал закрыли на ремонт — и мы снова остались на улице.

Да и обычный спортивный зал не решает проблему полностью. Для традиционной стрельбы нужны большие дистанции — 70, 90, в некоторых дисциплинах 145 метров.

В Глубоковском районе нам дали возможность заниматься в физкультурно-оздоровительном комплексе, нам там помогают. Но даже там по диагонали получается всего около 30 метров. Поэтому серьезные тренировки все равно проходят на улице.

Фото: из личного архива Ажар Рахметкызы

— Получается парадокс — спортсмены из Восточного Казахстана выигрывают международные турниры, а тренируются фактически под открытым небом?

— Да. А в Восточном Казахстане зима семь-восемь месяцев в году. Поэтому полноценный лукодром нам очень нужен.

С поездками государство помогает. Например, когда мы выступали в Корее, большую поддержку оказал Глубоковский район. Мы очень благодарны за это.

Но если бы появился лукодром, возможностей было бы намного больше. Есть результаты, есть тренеры, есть дети, которые хотят заниматься. Теперь нужны условия, чтобы этот спорт мог развиваться дальше.

— После победы на Играх кочевников дадите себе хотя бы немного отдохнуть?

— Отдыхать пока некогда. Уже с 11 по 15 сентября в Атырау пройдет чемпионат Казахстана. Дальше там же Кубок мира. Поэтому вернемся домой — и снова будем тренироваться.

— Два года назад вы взяли лук практически случайно, а сегодня стали чемпионкой Игр кочевников. Что бы Вы сказали тем, кто думает, что ему уже поздно начинать что-то новое?

— Ничего не бойтесь. И это я хочу сказать молодежи, и не только ей. Если есть цель, всего можно добиться.

У нас большая семья, тоже дела, дом, работа. Но все поддерживают. Это тоже дает силы идти дальше.

Я сама начала заниматься всего два года назад. Поэтому не нужно заранее говорить себе: «У меня не получится». Нужно пробовать, работать и идти к своей цели.

Ранее Казахстан выиграл 300-километровую конную гонку на Всемирных играх кочевников.