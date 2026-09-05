Казахстан выиграл 300-километровую конную гонку на Всемирных играх кочевников
Сборная Казахстана заняла первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции — жорық, прошедших в рамках VI Всемирных игр кочевников, передает Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
Участники преодолели дистанцию в 300 километров за четыре дня. Казахстанские всадники первыми достигли финиша и показали лучший результат соревнований.
Второе и третье места заняли представители Кыргызстана.
В состав сборной Казахстана вошли Ержан Ернар, Толебай Жарас, Ыдырыс Жаксылык, Реимбай Канат и Есен Ахмет.
Напомним, соревновательная программа VI Всемирных игр кочевников достигла экватора. Одним из наиболее представительных турниров дня стала традиционная стрельба из лука, собравшая 196 спортсменов из 52 стран.