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    Казахстан выиграл 300-километровую конную гонку на Всемирных играх кочевников

    Сборная Казахстана заняла первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции — жорық, прошедших в рамках VI Всемирных игр кочевников, передает Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

    Сборная Казахстана заняла первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции — жорық, прошедших в рамках VI Всемирных игр кочевников, передает Kazinform.
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Участники преодолели дистанцию в 300 километров за четыре дня. Казахстанские всадники первыми достигли финиша и показали лучший результат соревнований.

    Казахстан выиграл 300-километровую конную гонку на Всемирных играх кочевников
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Второе и третье места заняли представители Кыргызстана.

    В состав сборной Казахстана вошли Ержан Ернар, Толебай Жарас, Ыдырыс Жаксылык, Реимбай Канат и Есен Ахмет.

    Казахстан выиграл 300-километровую конную гонку на Всемирных играх кочевников
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Напомним, соревновательная программа VI Всемирных игр кочевников достигла экватора. Одним из наиболее представительных турниров дня стала традиционная стрельба из лука, собравшая 196 спортсменов из 52 стран.

    Всемирные игры кочевников Спорт Конный спорт спортсмены Казахстана Игры кочевников
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор