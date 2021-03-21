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    10:19, 21 Март 2021 | GMT +6

    Начал свое вещание телеканал «Turkistan»

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня с 7 часов телеканал «Turkistan» начал своё вещание в спутниковой сети «Отау ТВ» и кабельным сетям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Международный телеканал «TURKISTAN», созданный по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, станет каналом вещания в информационном пространстве тюркоязычных государств на трех языках.

    В эфире телеканала - актуальная информация и интересные программы, сериалы и документальные фильмы.

    Для зрителей предусмотрены утренняя информационно-развлекательная программа «Salem», новостная лента «Turkistan times», программы «Ғибрат», «Әпсана», «Жан сарайы».

    Телеканал «Turkistan» планирует стать «золотым мостом» для обмена информацией между тюркоязычными странами и формирования единого общего медиапространства.


    Теги:
    Туркестанская область Тюркский мир СМИ
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