30 Июня 2022 12:04

Нацбанку Казахстана может потребоваться и далее ужесточать денежно-кредитную политику - МВФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ответ на усиливающееся инфляционное давление центральные банки во всем мире стремятся обеспечить стабильность цен и ужесточают свою денежно-кредитную политику. Об этом заявил начальник отдела Центральной Азии в Департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ), глава миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

«В Казахстане повышение базовой ставки также позволило не «разогнать» инфляционную спираль и не допустить падения обменного курса нацвалюты и роста долларизации. Чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню и заякорить инфляционные ожидания, не исключено, что Национальному Банку Казахстана может потребоваться и далее ужесточать денежно-кредитную политику, даже если подобные решения замедлят экономическую активность», - считает глава миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше.

По его мнению, именно стабильность цен – это условие макроэкономической стабильности, устойчивого экономического роста и сохранения уровня жизни самых широких слоев населения.

Также Николя Бланше отметил, что Казахстан уже достиг определенных успехов в переходе к режиму инфляционного таргетирования.

«При этом режиме целевой показатель центрального банка – это именно уровень инфляции, а не экономический рост, денежная масса или обменный курс. Так и Национальный Банк Казахстана концентрируется на обеспечении стабильности цен в стране, что вкупе с гибким обменным курсом с 2015 года помогает стране работать с инфляционными ожиданиями и нивелировать внешнеэкономические шоки», - заявил он.

В то же время, по его словам, переход к режиму инфляционного таргетирования пока не завершен.

«Необходимо и далее диверсифицировать экономику, снижать долларизацию и ограничивать реактивность экономики в условиях внешнеэкономических шоков. Есть существенный долгосрочный потенциал, и Стратегия денежно-кредитной политики Национального Банка Казахстана до 2030 года предусматривает комплексные решения для множества из этих проблем», - заключил эксперт.