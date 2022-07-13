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    16:29, 13 Июль 2022 | GMT +6

    Нацбанк РК разрешил казахстанским банкам вывозить рубли из страны

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова пояснила ситуацию с накопившимися в Казахстане наличными российскими рублями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Она проинформировала, что в марте 2022 года был принят Указ Главы государства по ограничению вывоза из страны инвалюты в сумме, превышающей 10 тыс. долларов.

    «Мера позволила снизить давление спекулятивного спроса на наличную иностранную валюту и нивелировать риски вывоза иностранной валюты из страны. Аналогичные меры были приняты соседними странами в регионе для обеспечения стабильного функционирования внутренней финансовой системы», - заявила зампред Нацбанка.

    Алия Молдабекова также добавила, что вследствие высокой торговой взаимосвязи РК с РФ в казахстанских банках накопились наличные рубли ввиду ограничений на вывоз из страны. На это повлияли главным образом такие факторы, как значительный объём приграничной торговли, а также свободное перемещение гражданами стран – участниц ЕАЭС в туристических и иных целях внутри Союза.

    Национальным банком совместно с Правительством РК для решения вопроса с накопленными рублями были внесены дополнения в Указ, предполагающие возможность разового вывоза наличных рублей для банков второго уровня.

    «Проектом постановления Правительства РК планируется разрешить вывоз наличных российских рублей в период с момента вступления в силу до 31 августа 2022 года в пределах накопленного объема в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года. Мы понимаем, что разовый вывоз является промежуточной мерой и не решает проблему накопления наличных российских рублей в казахстанских банках. Рассмотрение вопроса полной отмены запрета на вывоз наличных рублей банками возможно по мере проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации», - пояснила спикер.


    Теги:
    Алматы Рубль Экономика Нацбанк Казахстана Финансы
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