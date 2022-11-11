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    14:36, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Нацбанк РК предупреждает о появлении мошеннических сайтов по проекту цифровой тенге

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) предупреждают о появлении мошеннических сайтов, рекламирующих «инвестиции в проект» цифрового тенге, передает МИА «Казинформ».

    «Проект цифровой тенге не привлекает инвестиций граждан. Он направлен на создание новых возможностей для национальной валюты Казахстана в области платежей и денежных переводов.

    Цифровой тенге находится на стадии разработки и тестирования. Окончательное решение по внедрению национальной цифровой валюты планируется принять до конца года.

    Мошенники в целях кражи персональных данных и средств граждан создают поддельные сайты проекта цифровой тенге и страницы в социальных сетях. Национальный банк просит игнорировать подобные интернет-ресурсы, не заполнять никаких форм с персональными и контактными данными. Если личные данные уже переданы, следует обратиться в правоохранительные органы», - отметили в Нацбанке РК.

    Официальным источником информации о проекте цифрового тенге является сайт ЦРПФТ payfintech.kz, интернет-ресурс Национального банка Казахстана nationalbank.kz. Другие сайты, особенно зарегистрированные не в доменном пространстве .kz, не имеют отношения к проекту. Консультации доступны в контакт-центре Национального банка по номеру: 1477.

    «С ростом популярности темы создания цифровых валют центральных банков, интереса центральных банков и общества к этой теме, а также упоминаемости ее в СМИ, подобная фейк-реклама с определенной периодичностью запускается и для создающихся цифровых валют иностранных центральных банков. Например, мошенническим действиям подвергались проекты цифровой валюты Центрального банка Швеции – e-krona, Народного банка Китая – e-CNY и другие», - добавили в пресс-службе Нацбанка.


    Теги:
    Общество Фейки Экономика Нацбанк Казахстана
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