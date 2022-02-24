Нацбанк РК повышает базовую ставку до 13,5%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решение о повышении базовой ставки до 13,5% принял Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 п.п.

Решение вступает в силу 24 февраля 2022 года.

Подробный пресс-релиз от Национального банка РК будет опубликован позже.