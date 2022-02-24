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Нацбанк РК повышает базовую ставку до 13,5%
24 Февраля 2022 12:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решение о повышении базовой ставки до 13,5% принял Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 п.п.
Решение вступает в силу 24 февраля 2022 года.
Подробный пресс-релиз от Национального банка РК будет опубликован позже.
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