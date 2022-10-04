Нацбанк РК перенес дату объявления решения по базовой ставке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана сообщил о переносе даты объявления решения комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке с 24 октября на 26 октября 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«Данные изменения в графике принятия решений НБК по базовой ставке связаны с внесением изменений в Закон «О праздниках в Республике Казахстан» и переносом выходных дней в указанный период. Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 26 октября 2022 года в 14:00 по времени Астаны», - пояснили в Нацбанке.