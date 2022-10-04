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    10:13, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Нацбанк РК перенес дату объявления решения по базовой ставке

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана сообщил о переносе даты объявления решения комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке с 24 октября на 26 октября 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

    «Данные изменения в графике принятия решений НБК по базовой ставке связаны с внесением изменений в Закон «О праздниках в Республике Казахстан» и переносом выходных дней в указанный период. Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 26 октября 2022 года в 14:00 по времени Астаны», - пояснили в Нацбанке.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана Главная
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