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Нацбанк РК готов к валютным интервенциям для снижения влияния колебаний рубля на тенге

27 Февраля 2022 19:55
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Нацбанк РК готов к валютным интервенциям для снижения влияния колебаний рубля на тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный Банк Казахстана при необходимости будет проводить валютные интервенции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка РК, передает МИА «Казинформ».

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Как говорится в сообщении Нацбанка РК, 26 февраля 2022 года Белый дом опубликовал совместное заявление лидеров Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США о дальнейших ограничительных экономических мерах в отношении России. В частности, меры предусматривают исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT и введение других ограничительных мер, в том числе в отношении Центрального банка России.

В дополнение рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг России до неинвестиционного (BB+) после введения международных санкций.

«Национальный Банк в режиме реального времени отслеживает официальные заявления Правительств стран, центральных банков и финансовых организаций и оценивает степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана»,- говорится в сообщении Нацбанка.

В ближайшие дни курс российского рубля будет характеризоваться значительной волатильностью и в большей степени будет подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени будет отражать фундаментальные факторы.

Для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный Банк при необходимости будет проводить валютные интервенции.

«Объемы и частота таких интервенций будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Текущие уровни золотовалютных активов позволяют покрыть 8,8 месяцев импорта», - пояснили в пресс-службе Нацбанка.

В рамках принципа транспарентности Национальный Банк опубликует объем проведённых операций. По мере развития ситуации на внешних рынках Национальный Банк продолжит выходить с открытыми коммуникациями.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. Украина ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации.

Ранее ЕС включил в черный список Президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева из-за военной операции на Украине.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Общество   #Тенге  
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