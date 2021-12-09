Нацбанк опроверг слухи о проведении кредитной амнистии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая через социальные сети и мессенджеры информация о проведении кредитной амнистии не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном сообщении Нацбанка, передает МИА «Казинформ».

«Национальный Банк Казахстана просит граждан и СМИ доверять официальным источникам информации. За необходимой консультацией можно также обратиться в Контакт-центр Национального Банка Казахстана по короткому номеру 1477», - говорится в соощении.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:

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