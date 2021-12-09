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Нацбанк опроверг слухи о проведении кредитной амнистии

9 Декабря 2021 14:29
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Нацбанк опроверг слухи о проведении кредитной амнистии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая через социальные сети и мессенджеры информация о проведении кредитной амнистии не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном сообщении Нацбанка, передает МИА «Казинформ».

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«Национальный Банк Казахстана просит граждан и СМИ доверять официальным источникам информации. За необходимой консультацией можно также обратиться в Контакт-центр Национального Банка Казахстана по короткому номеру 1477», - говорится в соощении.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:
+7 (7172) 77 52 10
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

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#Нацбанк Казахстана  
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