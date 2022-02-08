Нацбанк должен проводить адекватную денежно-кредитную политику - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать регуляторные механизмы, при которых банки будут стремиться кредитовать эффективные проекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный банк должен проводить независимую денежно-кредитную политику, причем адекватную денежно-кредитную политику для достижения целевого коридора инфляции в 4-6% в 2022 году и в 4 % в 2025 году», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Также, по словам Главы государства, нельзя забывать о кредитовании реальной экономики.

«С 2017 года реализуется программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора. На покрытие убытков по проблемным займам банкам выделено порядка 700 млрд тенге. Однако должного встречного движения в части повышения объемов и доступности кредитов не наблюдается. Старая проблема. Каждый раз об этом говорим. Профицит высоколиквидных активов банков растет. Знаем эту проблему. Знаем названия этих банков. Сегодня этот профицит составляет почти 12 трлн тенге. Эти средства должны работать на экономику, в том числе на развитие на адекватных условиях бизнеса и ипотечного рынка», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Предстоит создать регуляторные механизмы, при которых банки будут стремиться кредитовать эффективные проекты. Это задача нового руководителя Национального банка и Агентства по финрегулированию», - сказал Президент РК.