Наблюдатели от миссии СНГ посетили более 1000 избирательных участков в Казахстане

21 Ноября 2022, 18:40

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Российские наблюдатели на брифинге по освещению выборов Президента РК по Алматы сообщили, что выборы в Казахстане проходили открыто, легитимно, на основании национального законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заместитель председателя комитета Госдумы Федерального Собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что очень удовлетворен открытыми, демократическими выборами Президента РК.

Международные наблюдатели вчера посетили 17 избирательных участков в Алматы, они также отметили системную работу участковых комиссий, открытость, информированность, высокую, на их взгляд, явку избирателей и большое количество местных наблюдателей.

«Поздравляю с успешным завершением выборов. Мы с коллегами работали по всей территории Казахстана. Свыше 170 наблюдателей от миссии СНГ посетили более 1000 избирательных участков в стране. Стоит отметить, что выборы прошли открыто, легитимно, на основании национального законодательства. Спасибо за возможность работать на территории города Алматы, нам оказывалась максимальная поддержка от комиссий всех уровней. Ни на одном из участков, на которых мы были, ни одной жалобы нам не поступало. Знаю, что обращались к другим нашим коллегам, но они касались формальных вещей», - отметил Артем Туров.

Генеральный директор Фонда евразийского сотрудничества и интеграции Николай Журавлев обратил внимание не только на юридическую составляющую, но и на атмосферу, царившую на избирательных участках.

«Отсутствовало любое напряжение, люди приходили спокойно, в хорошем настроении, соответственно, мы делаем вывод, что не было никакого давления на людей, которые приходили. И тот уверенный результат победителя выборов, свидетельствует о том, что о никаком расколе в обществе говорить не приходится, выбрана стабильность», - сообщил Николай Журавлев.

Ранее наблюдатели из Челябинской области также высоко оценили уровень организации президентских выборов в Казахстане.