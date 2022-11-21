Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Наблюдатели от миссии СНГ посетили более 1000 избирательных участков в Казахстане

21 Ноября 2022, 18:40
Наблюдатели от миссии СНГ посетили более 1000 избирательных участков в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Российские наблюдатели на брифинге по освещению выборов Президента РК по Алматы сообщили, что выборы в Казахстане проходили открыто, легитимно, на основании национального законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заместитель председателя комитета Госдумы Федерального Собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что очень удовлетворен открытыми, демократическими выборами Президента РК.

Международные наблюдатели вчера посетили 17 избирательных участков в Алматы, они также отметили системную работу участковых комиссий, открытость, информированность, высокую, на их взгляд, явку избирателей и большое количество местных наблюдателей.

«Поздравляю с успешным завершением выборов. Мы с коллегами работали по всей территории Казахстана. Свыше 170 наблюдателей от миссии СНГ посетили более 1000 избирательных участков в стране. Стоит отметить, что выборы прошли открыто, легитимно, на основании национального законодательства. Спасибо за возможность работать на территории города Алматы, нам оказывалась максимальная поддержка от комиссий всех уровней. Ни на одном из участков, на которых мы были, ни одной жалобы нам не поступало. Знаю, что обращались к другим нашим коллегам, но они касались формальных вещей», - отметил Артем Туров.

Генеральный директор Фонда евразийского сотрудничества и интеграции Николай Журавлев обратил внимание не только на юридическую составляющую, но и на атмосферу, царившую на избирательных участках.

«Отсутствовало любое напряжение, люди приходили спокойно, в хорошем настроении, соответственно, мы делаем вывод, что не было никакого давления на людей, которые приходили. И тот уверенный результат победителя выборов, свидетельствует о том, что о никаком расколе в обществе говорить не приходится, выбрана стабильность», - сообщил Николай Журавлев.

Ранее наблюдатели из Челябинской области также высоко оценили уровень организации президентских выборов в Казахстане.


Новости по теме
Казахстанцы серьезно отнеслись к выполнению своего гражданского долга – Ричард Вайц
Высокая явка на выборы связана с запросом казахстанского общества на изменения – Талгат Калиев
Избирательные комиссии РК справились с возложенной задачей - глава ЦИК Кыргызстана
Читайте также
Казахстанцы серьезно отнеслись к выполнению своего гражданского долга – Ричард Вайц
Высокая явка на выборы связана с запросом казахстанского общества на изменения – Талгат Калиев
Избирательные комиссии РК справились с возложенной задачей - глава ЦИК Кыргызстана
Очень важна победа здравомыслящего и разумного политика Касым-Жомарта Токаева – Леонид Млечин
ОБСЕ оценила проведение внеочередных выборов Президента в Казахстане
Президентские выборы в Казахстане освещали 264 иностранных журналиста – МИД РК
Миссия ТюркПА считает организацию избирательного процесса в Казахстане прозрачной и открытой
Прошедшие в Казахстане президентские выборы были транспарентными – эксперт из США
Новости партнеров
Популярное
1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
3 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
5 Маму Геннадия Головкина приветствовали аплодисментами на выборах в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору