Наблюдатели из США не зафиксировали нарушений на избирательных участках Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник Wikistrat Global Consultancy, член Миссии независимых наблюдателей от США Ричард Уильям Вейтц поделился своими впечатлениями о выборах. Он с утра побывал на 12 избирательных участках Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже посетили 12 участков. Хотим побывать еще на 10 участках. Пока я не видел никаких нарушений, все было очень тихо, мало избирателей. Мне объяснили это тем, что сегодня воскресенье и еще рано. Мне сказали, что больше избирателей будет днем и вечером. Больше всего я видел людей старшего возраста», - сказал Ричард Уильям Вейтц.

Он также отметил, что ему интересен энтузиазм людей на этих выборах.

«Очень интересно, что сейчас много независимых кандидатов и партий. Мне импонирует, сколько плакатов я видел на улице», - добавил наблюдатель из США.

По словам спикера, основная цель миссии - присутствие во время голосования на выборах.

«Также очень важна вторичная цель, которая заключается в том, чтобы обеспечить более широкий контекст для выборов и оценить выборы в контексте политической, экономической и социальной реформы в Казахстане, присутствие США в этот важный период политической истории Казахстана, поддержание важности американско-казахстанских отношений, жизненно важную роль Казахстана в Центральной Азии и более широкую роль в северо-атлантическом обществе», - сказал Ричард Уильям Вейтц.