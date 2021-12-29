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Наблюдать за животным миром и отслеживать пожары в ВКО будут с помощью дрона

29 Декабря 2021 15:15
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Наблюдать за животным миром и отслеживать пожары в ВКО будут с помощью дрона

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Беспилотный летательный аппарат передали под новый год лесникам Восточного Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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По информации Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в регионе сосредоточено больше половины лесных запасов, имеющихся в Казахстане. Так, площадь государственного лесного фонда области составляет 3,8 тысячи гектаров. Причем этот запас состоит в основном из древесины ценных хвойных пород – сосны, пихты, ели, лиственницы, сосны сибирской.

– На территории области расположены пять природоохранных учреждений, 13 лесхозов, 59 охотничьих хозяйств. С целью охраны этой огромной территории в инспекции работают десять государственных инспекторов, регулярно проводятся оперативные рейды и проверки, – отметил руководитель ВКО территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Дилдабек Оразбаев.

Для облегчения задач по охране лесов и животного мира Офис программ ОБСЕ в этом году передал специализированный беспилотный летательный аппарат Инспекции. Использование дрона поможет патрулировать земли лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и выявлять незаконные рубки, несанкционированное возведение построек в гослесфонде, предотвращать появление пожаров, искать возгорания при помощи тепловизора, наблюдать за животным миром с целью проведения учета животных.

– Для нас вопрос экологической безопасности является одним из приоритетных направлений. Мы решили помочь инспекции лесного хозяйства патрулировать огромные территории. Дрон – один из самых хороших и эффективных мер по борьбе с браконьерством. Кроме того, его можно использовать в борьбе с пожарами или сейчас, зимой, когда человек не может пройти в труднодоступные места. Мы надеемся, что это устройство принесет пользу, – отметил заведующий отделом экономики и экологии Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Рати Джапаридзе.


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#ОБСЕ   #Восточно-Казахстанская область   #Экология   #Пожар  
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