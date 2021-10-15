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    13:37, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Наблюдается рост ДТП с пострадавшими - начальник полиции Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал о криминогенной обстановке в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, обстановка стабильная и контролируемая. По итогам девяти месяцев этого года преступность по всем линиям у нас снижена на 5,4%. При этом улучшена общая раскрываемость по всем направлениям на 2,9%, тяжких и особо тяжких - на 1,3%. Сократилось количество правонарушений, совершенных на улицах - в 3,9 раза и в общественных местах - в 3,2 раза», - сказал глава полиции на традиционной встрече с журналистами.

    Канат Таймерденов также добавил, что наблюдается рост ДТП с пострадавшими на 2,8%.
    «На рост повлияло введение в прошлом году полного локдауна, выставления блокпостов. К примеру, если ежесуточно в городе передвигается порядка 750 тысяч единиц транспорта, то при локдауне эта цифра сократилась в пять раз. Несмотря на рост, нам удалось снизить уровень погибших в результате ДТП на 7,9%», - отметил спикер.

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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