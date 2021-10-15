Наблюдается рост ДТП с пострадавшими - начальник полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал о криминогенной обстановке в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, обстановка стабильная и контролируемая. По итогам девяти месяцев этого года преступность по всем линиям у нас снижена на 5,4%. При этом улучшена общая раскрываемость по всем направлениям на 2,9%, тяжких и особо тяжких - на 1,3%. Сократилось количество правонарушений, совершенных на улицах - в 3,9 раза и в общественных местах - в 3,2 раза», - сказал глава полиции на традиционной встрече с журналистами.

Канат Таймерденов также добавил, что наблюдается рост ДТП с пострадавшими на 2,8%.

«На рост повлияло введение в прошлом году полного локдауна, выставления блокпостов. К примеру, если ежесуточно в городе передвигается порядка 750 тысяч единиц транспорта, то при локдауне эта цифра сократилась в пять раз. Несмотря на рост, нам удалось снизить уровень погибших в результате ДТП на 7,9%», - отметил спикер.