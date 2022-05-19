19 Мая 2022 18:38

Наблюдается дефицит мыслей и идей - Президент о разработке Новой экономической политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что от Правительства и Администрации Президента он ожидает доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От предпринимателей справедливо звучат упреки касательно постоянных изменений и непредсказуемости государственных политик. На прошлой встрече я поручил разработать Новую экономическую политику. Не могу сказать, что эта работа проходит успешно. Наблюдается дефицит мыслей и идей. Это касается и антикризисных мер. Мною было поручено создать Рабочую группу при Правительстве с приглашением предпринимателей и экономистов, проявляющих повышенную активность в блогосфере и высказывающих различные критические замечания. Но этих людей надолго не хватило, с идеями и конкретными предложениями, как мне доложили, тоже напряженка», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время встречи с представителями ответственного бизнеса в Акорде.

Как добавил Президент, от Правительства и Администрации Президента он ожидает доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: макро-, налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и так далее.

«На заседании Высшего совета по реформам мною были даны указания по его совершенствованию. Эту работу следует провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом мы сможем выработать действительно нужные и эффективные реформы», - обратился Президент.

«Обращаюсь ко всем присутствующим: лозунг «Жаңа Қазақстанды бірге құрамыз»/«Вместе мы построим новый Казахстан» – не пустые слова. Участие предпринимателей, представителей реального сектора экономики в этом деле критически важно», - подчеркнул Глава государства.