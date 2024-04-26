Набережную реки Каргалы благоустроят в Алматы: появился эскиз

В Наурызбайском районе Алматы началась реконструкция набережной реки Каргалы протяженностью 7,7 км, передает корреспондент агентства Kazinform.

Реконструкция проводится в рамках кампании «Алматы - наш общий дом». Цель проекта «Каргалы» – сделать эту зону более удобной и привлекательной для отдыха горожан, сохраняя при этом ее экосистему.

Согласно проекту, здесь будет проведена очистка русла реки, а также создана прогулочная зона. Планируется высадить три тысячи деревьев, цветники из многолетних цветов и трав, хвойные и лиственные деревья, кустарники. Будет создан поливочный водопровод общей протяженностью 2,7 км. Кроме того, запланирована установка 196 осветительных столбов протяженностью 4,3 км. Для комфорта посетителей планируется установить 135 скамеек и урн.

Фото: акимат Алматы

- Важной частью проекта является создание нового общественного пространства с детскими и спортивными площадками, пешеходными тропами и возможностью отдыха на берегу реки. Элементы для подвижных игр, такие как качели, горки и лазалки, будут способствовать развитию моторики и физической активности у детей. Планируется создание песочниц и водных зон для детей, а также зон отдыха для родителей с лавочками и столами, - сообщили в пресс-службе акимата города.

Также на детских площадках будут предусмотрены инклюзивные элементы, чтобы обеспечить доступность для детей с разными особенностями.

Фото: акимат Алматы

Реконструкция мостовых проездов будет направлена на обеспечение безопасности и доступности для пешеходов и велосипедистов. Предусмотрена установка тротуаров и велосипедных дорожек.

В акимате добавили, что проект превратит набережную реки Каргалы в уникальный природный парк в черте города. Строительные работы планируется завершить к ноябрю 2024 года.

Фото: акимат Алматы

Ранее аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района сообщил, что в апреле начнется благоустройство набережной реки Каргалы.

С 8 апреля стартовала кампания «Алматы – наш общий дом», которая призвана формировать ценности бережного отношения к городской инфраструктуре. Сейчас проходит третья неделя кампании под эгидой «Наш город – наши горы, реки и озера». Неделя предусматривает очистку набережных и водоемов, парков, скверов и предгорий.