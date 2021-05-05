Набережная появилась близ этно-исторического комплекса «Тектурмас» в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом реконструкции этно-исторического комплекса «Тектурмас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что за последние три года в областном центре появились новые места отдыха и облагородились прежние. В центре Тараза, по каналу Карасу, построена первая в городе набережная. Появился выходящий к этой набережной Парк Победы «Женис». Облагородились старинные городские парки, появились новые скверы, этно-исторические и этно-культурные комплексы «Древний Тараз», «Шахристан», «Тектурмас».

С 2019 года продолжаются работы по реконструкции находящегося на восточной окраине города комплекса «Тектурмас» в целях сохранения исторического наследия культуры и привлечения туристов в регион. К юбилею Жамбылской области здесь развернулось грандиозное строительство. 13-метровая фигура Аулие-ата - Карахана и десятиметровый Лауха (скипетр) украсили окрестности Тараза, появилась грандиозная лестница, построены смотровые площадки, были созданы другие архитектурные элементы. Появились 14 памятников в виде ханских шатров с именами правителей. Для полного завершения проекта предполагалось построить средневековую крепость с лавками торговцев, создать водопад, обустроить набережную, должна появиться барельефная стена с изображением Аныракайской и Атлахской битв.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в выходные дни аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил ряд городских объектов, в числе которых был этно-исторический комплекс «Тектурмас».

В первую очередь глава региона Бердибек Сапарбаев проверил ход работ в рамках третьего этапа реконструкции историко-культурного комплекса «Тектурмас», пояснили в ведомстве. Для отдыха горожан готова набережная вдоль реки Талас протяженностью 423 метра, установлены удобные скамейки. В ходе работ практически не затронут местный природный ландшафт. Органично смотрится ниспадающий с кручи каскадами водопад, воду для которого качают из скважины. Готов проект благоустройства противоположного берега реки, в ближайшее время приступят к его реализации.

«Надо больше использовать различные малые архитектурные формы, заняться озеленением территории», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Тектурмас – сакральный памятник истории и культуры, одно из загадочных мест силы и паломничества в жамбылском регионе. На Тектурмасе находятся древние захоронения, которые датируют рубежом нашей эры, эпохой процветания зороастризма. Это крупнейшее зороастрийское кладбище на территории Центральной Азии. Здесь обнаружены также захоронения христиан-несторианцев первых веков нашей эры и более поздние средневековые мусульманские могилы.

Масштабное строительство, развернувшееся на территории комплекса «Тектурмас», направлено на то, чтобы этот объект стал туристически привлекательным как для соотечественников, так и для иностранцев.

«Надо заняться организацией туристических маршрутов на комплексы «Карахан» и «Тектурмас», обучить гидов и экскурсоводов. Управлению туризма необходимо разработать стратегический план развития туризма. Жамбылская область богата историческими памятниками, которые необходимо активно рекламировать в Казахстане и за рубежом, - говорил ранее аким области Бердибек Сапарбаев.