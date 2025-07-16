На Алаколе усилены меры: полиция пресекла более 300 нарушений с начала сезона

С началом туристического сезона основной упор сделан на обеспечение общественного порядка, санитарной безопасности и комфортного отдыха.

Сотрудники полиции совместно с санитарно-эпидемиологической службой регулярно проводят рейдовые мероприятия. В приоритете — профилактика нарушений, несанкционированной торговли и загрязнения береговой линии.

— С начала лета пресечено порядка 300 административных правонарушений. Наиболее часто фиксируются факты загрязнения общественных мест — 141 случай, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

Также выявлено 74 случая выпаса скота в запрещённых зонах, 22 факта торговли в неустановленных местах, 15 нарушений правил благоустройства территории. Кроме того, 13 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения, 7 управляли автомобилем без документов, 8 нарушений допущено пешеходами.

— С отдыхающими проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения общественного порядка и бережного отношения к природе, — добавили в ведомстве.

В полиции призывают граждан соблюдать чистоту и правила поведения, чтобы сохранить уникальную природу Алаколя и обеспечить безопасный сезон для всех.

Ранее сообщалось, как решают проблему загрязнения и слабой безопасности на побережье Алаколя.