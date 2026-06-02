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    На 62 млн тенге оштрафовали предприятия за нарушения безопасности в Казахстане

    С начала года в Казахстане внедрен новый механизм государственного контроля и надзора по промышленной безопасности с полным охватом всех предприятий. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    По его словам, за пять месяцев текущего года проверено в 2,5 раза больше предприятий, чем в прошлом году, выявлено свыше 10 тысяч нарушений.

    — К административной ответственности привлечено 523 работника различного звена. Общая сумма штрафов увеличилась с шести миллионов до 62 миллионов тенге. За грубые нарушения, относящиеся к угрозе жизни и здоровью работников приостановлено свыше 600 объектов и технических устройств, — сообщил министр.

    При этом, он заявил, что отдельные предприятия игнорируют введенные ограничения и продолжают работать, повышая вероятность аварийных ситуаций. В отношении них будут приняты дополнительные меры.

    Ранее сообщалось о том, что почти 2,8 тысячи нарушений трудового законодательства выявили в Казахстане.

    МЧС Промышленность Безопасность
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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